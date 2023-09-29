بجوائز 120 ألف جنيه.. تفاصيل مبادرة «الإسكندرية تتألق بميادينها»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إطلاق مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل 3 ميادين، بمجموع جوائز 120 ألف جنيه موضحًا أن المسابقة ممتدة على مدار شهر، وتقام تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ولجنة تحكيم تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة.

وقال محافظ الإسكندرية في بيان إن «الإسكندرية تتألق بميادينها» تعد مسابقة جديدة من نوعها هدفها الأساسي خلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لبذل أقصى الجهد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق مع الحفاظ على هويتها فضلا عن زيادة المسطحات الخضراء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من التغيرات المناخية اتساقا مع رؤية مصر 2030.

جوائز المسابقة

وأوضح أنه تم رصد مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة، حيث تم رصد مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و 30 ألف جنيه للمركز الثالث.

وضع معايير للمسابقة

وأكد أنه جرى وضع الشروط والمعايير للميادين التي ستشارك في المسابقة من خلال الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية على أسس علمية تتوافق مع توجيهات الدولة نحو مواجهة التغيرات المناخية، كما أن أعمال تطوير الميادين يراعى بها القيمة الحضارية والثقافية لمدينة الإسكندرية، وكذلك مراعاة الأبعاد التراثية للمنطقة التى يوجد بها الميدان وانتقاء ما يناسبها من أعمال تجميلية.