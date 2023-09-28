محافظ الإسكندرية: وفرنا كل احتياجات الطلاب في معارض أهلا مدارس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنظيم معارض أهلا مدارس لتوفير كافة المستلزمات للطلاب في جميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن هذا يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية بتيسير وتوفير السبل اللازمة لبدء العملية التعليمية بإقامة معارض أهلا مدارس لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

معارض أهلا مدارس في الإسكندرية

وفي هذا الصدد، تابع رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة معارض أهلاً مدارس التي أقيمت في مختلف المناطق وأحياء الإسكندرية، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرها من الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية وجميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

محتويات معارض أهلاً مدارس في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المعارض تبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة إلى بيع الملابس الجاهزة أيضاً لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.