رئيس جامعة الإسكندرية: السيسي حريص على تطوير المنظومة التعليمية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تطوير المنظومة التعليمية ورفع تنافسية الخريجين، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية تعمل وفق استراتيجية الدولة المصرية في تطوير التعليم من خلال عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية.

افتتاح عدد من فروع الجامعات الدولية التي تتواجد داخل الإسكندرية

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية خلال الاحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة بمناسبة تخريج الدفعة 77 لها، أن جامعة الإسكندرية وقعت اتفاقيات مع الجامعات العالمية تجاوز الـ 50 درجة عملية، مؤكداً السعي صوب العالمية من خلال إنشاء الفرع الدولي لها بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، وجامعة الإسكندرية الأهلية التي تتضمن برامج دراسية جديدة ومتميزة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من فروع الجامعات الدولية التي ستتواجد داخل جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن هذا العام يعد عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة ومعامل كلية الهندسة، حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي والتكنولوجي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية.

وأكد أن الجامعة ستولي اهتماما خاصا بتطوير منظومة البحث العلمي القابل للتطبيق وربطه بال technology park تزامناً مع بناء الجمهورية الجديدة، حيث لن يقتصر دور البحث العلمي على النشر فحسب ولكن للتطبيق وقيام الشركات الناشئة اعتمادا على المخرجات كنموذج لاقتصاد المعرفة، وفي ختام كلمته قدم قنصوة النصيحة للطلاب بضرورة وضع مصر نصب أعينهم لأنهم أصبحوا جزءا من مستقبلها الواعد.

عازر: الدولة تشهد تطورا تحت قيادة الرئيس السيسي

فيما نقلت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية تحيات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لأولياء الأمور والطلاب، وأكدت أن الدولة المصرية تشهد تطوراً في كل مؤسسات الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحتاج لسواعد أبنائها، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم الدعم لكل أبنائها الخريجين لأنهم قادة المستقبل.

عميد هندسة: الكلية أعدت الطلاب لصناعة مستقبل واعد

فيما أكد الدكتور أكد سعيد علام عميد الكلية والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاحتفال بتخريج الدفعة 77 جاء متزامناً مع احتفالات مصر بأعياد نصر أكتوبر، الذي نحتفل فيه بمرور 50 عاما على هذا النصر العظيم.

وأضاف «علام»، أن يوم التخرج يعد نقطة انطلاق لتحقيق الأهداف والغايات، وأن الكلية قامت بإعداد الطلاب لصناعة مستقبل واعد، ومؤكدا أن عليهم الفخر بتخرجهم من هذه الكلية العريقة التي ندين لها جميعا بالفضل والعرفان.

وأضاف «علام»، أن الكلية تعمل دائماً على رفع تنافسية الطلاب ليكونوا روادا على مستوى المحلى والدولي، من خلال إتاحة العديد من البرامج والاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ مع الجامعات العالمية.جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والسادة رؤساء الجامعات السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات المختلفة، وأولياء أمور الخريجين.