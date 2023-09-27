إعادة تأهيل مباني جامعة الإسكندرية لتشغيلها بالطاقة الشمسية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، إعداد حصر للمباني العامة بالكليات لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية.

وأضاف «قنصوة»، في بيان اليوم، أن هذا التوجيه يأتي نتيجة التعاون مع الغرفة التجارية وفي إطار مشروعي MAIA-TAQA ، SOLE الممولين من الاتحاد الأوروبي، بهدف استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.

المشاركة في التصنيف الأخضر العالمي للجامعات

وأوضح، أن ذلك أيضا ضمن الاستعدادات للمشاركة فى التصنيف الأخضر العالمى للجامعات «GreenMetric World University Ranking»، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تعمل بجد في مجال الحفاظ على البيئة كما أنها لعبت دوراً هاما في قمة المناخ التي استضافتها مصر العام الماضي.

الموافقة على اتفاقيات تعاون لكليات جامعة الإسكندرية

وفي سياق آخر، أشار إلى موافقة مجلس جامعة الإسكندرية على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية التربية للطفولة المبكرة» وبين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة النيل الأهلية، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية «كلية السياحة والفنادق» وجامعة توريبا- لاتفيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال ريادة الأعمال والتبادل الطلابى وتقديم برامج الدعم اللازمة لاحتضان الشركات الناشئة.