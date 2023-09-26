رئيس جامعة الإسكندرية: حققنا إنجازات كبيرة في العامين الماضيين

قال عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنّه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع تنافسية التعليمية، خاصة التعليم العالي، وزيادة جودة مخرجات التعليم والشراكات مع الجامعات العالمية، كان لجامعة الإسكندرية استراتيجية منبثقة، وخلال العامين الماضيين حققت أكثر من 50 من الدرجات المزدوجة والمشتركة مع الجامعات العالمية.

وأضاف قنصوة، خلال حديثه باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، بحضرو الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، ونقلته قناة إكسترا نيوز: «الجامعات التي تعاوننا معها هي جامعات الإيليت أو المرتفعة في التصنيف العالمي».