مواعيد تسكين الطلاب القدامى بمدن جامعة الإسكندرية.. اعرف المصروفات

أعلنت إدارة المدن الجامعية مواعيد تسكين الطلبة والطالبات القدامى بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024/2023، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، وفقا للتقديرات الخاصة بالعام الماضي.

مواعيد تسكين الطلاب في المدن الجامعية بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد تسكين الطلاب في المدن الجامعية بالإسكندرية كالتالي:

1. الأربعاء 29 سبتمبر.. طلاب قدامى جامعة/ قدامى مدينة حاصلين على تقدير امتياز .

2. السبت 30 سبتمبر.. طلاب قدامى جامعة/ قدامى مدينة حاصلين على تقدير جيد جداً.

3. الأحد 1 أكتوبر.. طلاب قدامى جامعة/ قدامى مدينة حاصلين على تقدير جيد.

4. الاثنين 2 أكتوبر.. طلاب قدامى جامعة/ منقطع أو مستجد مدينة حاصلين على تقدير امتياز.

مصروفات المدن الجامعية بالإسكندرية

وتمثلت المصروفات المطلوبة شاملة المصروفات الإدارية وإقامة وتغذية شهر أكتوبر كما يلي:

- طالب له تأمين بالتغذية 1640 جنيها.

- طالب له تأمين بدون تغذية 1340 جنيها.

- طالب ليس له تأمين بالتغذية 1390 جنيها إضافة إلى 1000 جنيه تأمين.

- طالب ليس له تأمين بدون تغذية 1090 جنيهات إضافة إلى 1000 جنيه تأمين.

وذكرت الجامعة، أن الطلاب القدامى الملتحقين بالبرامج والأقسام الخاصة عليهم مراجعة مسؤولي المدينة التي كانوا مقيمين بها العام الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة للطلاب القدامى من المناطق النائية بمحافظة الإسكندرية والذين كانوا مقيمين بالمدينة العام الماضي.