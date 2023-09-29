أيام قليلة تفصلنا عن موعد تقديم المرشحين لأوراقهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2024، وخلال هذه الفترة، يبدأ المواطنون في تحرير توكيلات التأييد للمرشحين المحتملين للرئاسة، وأيضًا تلقي طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب للمرشحين، وهي أحد أهم شروط الترشح للانتخابات.

واستطاع 3 مرشحين استكمال شرط الحصول على 20 تزكية من مجلس النواب، وهم عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد، وأيضًا حازم عمر، مرشح الشعب الجمهوري، وفريد زهران، مرشح الحزب المصري الديمقراطي.

وتستعرض «الوطن» شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بحسب ما أعلنه قانون الانتخابات الرئاسية، وهي ما يلي:

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.

- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

- ألا يقل سن للمرشح عن 40 عامًا.

- ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

- اجتياز الكشف الطبي.

- أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.