بعد إعلان «الهيئة الوطنية».. تاريخ رموز المرشحين للانتخابات الرئاسية بمصر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وعددها 15 رمزًا، وسيستخدمها المرشحون خلال ماراثون الانتخابات، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 بشأن الرموز الانتخابية.

والـ15 رمزا هي نجمة وشمس وأسد وحصان ونسر وديك وميزان وطائرة وساعة يد ونخلة ومركب ومظلة وتليفون ونظارة وسلم.

وزارة الداخلية أول من أعلنت قرار الرموز الانتخابية

استخدام الرموز الانتخابية في مصر، يعود إلى قانون مباشرة الحقوق الساسية 73 لسنة 1956، إذ أكدت المادة 29 منه على ضرورة اقتران اسم كل مرشح للانتخابات بلون أو رمز، ويحدد بقرار من وزارة الداخلية.

الداخلية هي أول من أعلنت عن قرار الرموز الانتخابية، بحسب دراسة تاريخية أعدها المؤرخ عبد المنعم عبد العظيم، وكان سبب استخدام هذه الرموز هي الأمية المرتفعة حينها، وذلك لربط المواطنين بين المرشحين والرموز التي أعلنوها، فمثلًا يعلم المواطن أن المرشح رمزه الأسد، فيربط بينه وبين الرموز أثناء التصويت داخل اللجان.

الرموز الانتخابية لتسهيل المعرفة

الدكتور أحمد الأمين، مؤرخ، أكد لـ«الوطن» أن الرموز الانتخابية انطلقت لتسهيل المعرفة، بدلًا من استخدام اسم المرشح بالكامل، وفي البداية كانت عدد الرموز 30 رمزًا، ومع زيادة أعداد المرشحين، زاد إلى 100 رمز يمكن الاختيار بينها، ويمكن أيضًا للمرشح تغيير رمزه بعد اختياره، كما أن هناك العديد من الدول تستخدم الرموز الانتخابية غير مصر، مثل العديد من دول أفريقيا وآسيا.