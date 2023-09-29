المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. تعرف على موقف المطاعم والكافيهات

يبدأ اليوم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، بعد انتهاء المواعيد الصيفية وانطلاق العمل بالتوقيت الشتوي لعمل وغلق المحلات 29 سبتمبر على مستوى الجمهورية.

أنشطة مستثناة

وتضمنت المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق من أجل خدمة المواطنين، منها خدمة «التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل، وبالنسبة للمطاعم والكافيهات فهي تعمل على مدار 24 ساعة، ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

مواعيد الورش

أما المواعيد الشتوية لغلق الورش والأعمال الحرفية، فتبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وفيما يتعلق بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، وجه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بمختلف المحافظات بكل حزم، والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.