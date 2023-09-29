حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. استعدادات خاصة للعام الدراسي الجديد

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر الجاري، حيث يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 23 سبتمبر

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، والتأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة حيث تخطت التكلفة 14.5 مليار جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وشارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات المهمة، منها الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

كما شارك اللواء هشام آمنة، في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس،و موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة.

الأحد 24 سبتمبر

انطلاق الأسبوع التدريبي السابع للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024، ويشهد تنظيم دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهما دورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والـ NTI، ودورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفردياً

وتلقي وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن نشاط قطاع التفتيش وتقويم الأداء و المتابعة بالوزارة برئاسة اللواء أحمد عرفات أسفرت الحملات عن 467 حملة تفتيش في 25 محافظة ، وإحالة 774 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات العامة والإدارية والشئون القانونية .

كما شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.

الثلاثاء 26 سبتمبر

شارك وزير التنمية المحلية ، في احتفالية مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر والتي اقيمت بأحد فنادق القاهرة بمناسبة الاحتفالية الخاصة بمرور 45 عامًا على تواجد مؤسسة هانس سايدل في مصر ، وثمن الوزير جميع الجهود المبذولة من القائمين على المؤسسة لدعم ورعاية المشروعات التنموية والاجتماعية داخل مصر في شتى المجالات .

الأربعاء 27 سبتمبر

تابع وزير التنمية المحلية، تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخي، ورفع درجة الاستعدادات بالمحافظات، واستكمال التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد المحدد له في 30 سبتمبر 2023 ، ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية، وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.