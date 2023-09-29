10 معلومات عن سعد الدين إبراهيم.. توفي في إيطاليا عن عمر ناهز 86 عاما

توفي، اليوم، الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، عن عمر ناهز 86 عامًا.

معلومات عن الدكتور سعد الدين إبراهيم

وتستعرض «الوطن»، أبرز 10 معلومات عن الدكتور سعد الدين إبراهيم والتي جاءت كالتالي:

ـ ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم في عام 1938، بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

ـ درس في مدارس المنصورة، وحصل على شهادة الثانوية في عام 1956 من مدرسة الملك التام.

ـ حصل على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع، عام 1960.

ـ حصل على درجة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية، في عام 1964.

ـ حصل على درجة الدكتواره، عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي.

ـ حصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة.

ـ عمل مدرس مساعد في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964 وحتى عام 1967.

ـ عمل أستاذا لعلم الاجتماع بالجامعة الأمريكية وقام بالتدريس لعدد من رؤساء الدول.

ـ تولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة.

ـ توفي عن عمر يناهز 86 عاما فى إيطاليا، وسيدفن بمصر.