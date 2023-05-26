أمين الفتوى لـ قناة الناس: وجدنا في علم الاجتماع 100 عادة للمصريين مرتبطة بكتاب الله وسنة رسوله

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ضرورة إفراز الهوية الدينية، لأن هذه الهوية تجعل الإنسان يعرف المدة التي عاشها في حياته، لأن الدين صالح ومصلح لكل زمان ومكان.

100 عادة من عادات المصريين

وتابع «الورداني» خلال تقديمه برنامج «إسلامنا بالمصري»، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، «الناس في كل مكان وزمان عندهم تدين، وبيعملوا المناسب ليهم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ودرسنا التدين في علم الاجتماع، ووجدنا أكتر من 100 عادة من عادات المصريين، تتصل بآيات من كتاب الله، أو بحديث من أحاديث الرسول الكريم».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.