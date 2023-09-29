حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة 50 جنيها.. «الوزراء» يوضح

تواصل المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، مع البنك المركزي المصري، بشأن حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة 50 جنيها، التي تُداولت عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

ونفى البنك المركزي، تلك الأخبار، مؤكدا أنها شائعات، مؤكدا أن العملة البلاستيكية فئة 50 جنيه مجرد تصميمات مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة 50 جنيها

وأوضح المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، في بيان رسمي له صباح اليوم الجمعة، حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة 50 جنيه، مؤكدا أن طرح أي عملات بلاستيكية جديدة يجرى الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

وأشار المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العملات البلاستيكية التي تم طبعها وإصدارها رسميا حتى الآن هي ورقة الـ10 جنيهات من البوليمار، وكذلك فئة الـ20 جنيها، دون طرح أي عملات أخرى، وهذه هي حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة 50 جنيها.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة المزيفة، التي ليس لها أي أساس من الصحة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.