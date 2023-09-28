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عاجل.. قرار هام من الحكومة بشأن أسعار البصل.. «التطبيق يوم الأحد»

كتب:

وليد عبد السلام
12:43 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
محصول بصل

محصول بصل

تترقب الأسواق تنفيذ قرار وقف تصدير البصل، والذي من المقرر تطبيقه بداية من الأحد المقبل 1 أكتوبر 2023، وحتى 31 ديسمبر 2023، لمدة 3 أشهر وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وقف تصدير البصل

كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وحتى انتهاء آخر العام الجاري 2023، في إطار ضبط الأسعار بالأسواق.

تطبيق القرار في 1 أكتوبر

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أنه سيتم تطبيق قرار وقف تصدير البصل اعتبارًا من الأحد 1 أكتوبر المقبل، وحتى 31 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر.

وسجلت أسعار البصل اليوم الخميس في الأسواق، بين 14- 19 جنيه للكيلو، وفقًا لأسعار سوق العبور، بدلا من 28 جنيها، خلال الشهرين الماضيين.

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