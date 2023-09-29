ما موعد إجازة 6 أكتوبر؟.. «الحكومة» توضح موقف القطاعين العام والخاص

ما موعد إجازة 6 أكتوبر؟، سؤال يشهد البحث عن إجابته اهتماما كبيرا من المواطنين خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر، خاصة أنها آخر إجازة رسمية يمكن الحصول عليها خلال عام 2023، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص والعام، وعدد أيام الإجازات التي يحصل عليها الموظفون، وفقما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.

موعد إجازة 6 أكتوبر

حدد مجلس الوزراء، موعد إجازة 6 أكتوبر، بعد تبكيرها لمدة 24 ساعة، وتوافق ذكرى نصر 6 أكتوبر، يوم الجمعة المقبل، لكن بعد قرار تبكير الإجازة الرسمية، تصبح يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، ليجري ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثلما جرت كالعادة.

هل يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر؟

يوم الخميس 5 أكتوبر سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والخاص، ووحدات الإدارة المحلية.

أصبح للموظفين الحق في الحصول على 3 أيام إجازة متواصلة، وبعد قرار مجلس الوزراء بتبكير موعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر لمدة يوم واحد، لتصبح يوم الخميس بدلا من الجمعة، لتضم إجازة ذكرى أكتوبر ويومين إجازة أسبوعية التي تشمل أيام الجمعة والسبت 6 و7 أكتوبر.