منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية في كفر الشيخ، عن جاهزية المنطقة لبدء العام الدراسي الجديد 2023م، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية من خلال مديري المراحل وموجهي العموم لتجوب معاهد المنطقة لبدء الدراسة والتأكد من التزام مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد بالتعليمات التي وجهت بها المنطقة خلال الاجتماعات المختلفة التي عقدت خلال شهر سبتمبر الجاري.

تسليم الكتب الدراسية

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية في كفر الشيخ، عبر بيان، على ضرورة وجود الموجهين مع شيوخ المعاهد وجميع العاملين بالمعهد من المعلمين وغيرهم من الأطقم الإدارية والفنية بالمعاهد لاستقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي، مع ضرورةِ تسليم الكتب الدراسية من قبل المختصين بها لجميع الطلاب منذ اليوم الأول وعدم قيدها بدفع المصروفات المدرسية، ومتابعة تحضير المعلمين للدروس، مع اطلاع شيوخ المعاهد بدورهم ومسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بمعاهدهم.

رفع درجة الاستعداد القصوى

يذكر أن منطقة كفرالشيخ الأزهرية شهدت حالة من رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات والمراحل وقطاعات المنطقة، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر انطلاق الدراسة غدًا السبت بمعاهد الفترتين، بينما تبدأ الدراسة بمعاهد الفترة الواحدة يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023.