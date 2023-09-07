بدء التحويل الإلكتروني بين المعاهد الأزهرية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بدء التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد الأزهرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة الشيخ أيمن عبد الغني.

الالتحاق بالمعاهد بين المناطق الأزهرية

وأشار رئيس المنطقة إلى أنّ التحويل الإلكترونى يُتيح لولي الأمر الالتحاق بالمعاهد بين المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للانتقال بين المحافظات وتكبد مشقة السفر، لإنهاء الإجراءات، مشيدا بتطبيق التحويل الإلكتروني للعام الثالث على التوالي.

ومن جهته، أوضح كل من مديري الامتحانات ومدير مركز المعلومات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّ مراحل التحويل الإلكترونى تبدأ من تسلم ولي الأمر الرقم السري للطالب من رائد التحول الرقمي الخاص بالمعهد، ليقوم بعدها بالدخول لبرنامج شئون طلاب المعاهد، موضحا أنّ ولى الأمر ينهي جميع الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة لأي توقيعات يدوية.