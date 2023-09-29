ماهو مرض أشرف فولة بطل كمال الأجسام الذي وجه الرئيس بعلاجه؟

لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ وجه بعلاج بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، أشرف أحمد ذكي الشهير بـ«أشرف فولة»، الذي عانى من الفشل الكلوي، وأصبح بحاجة ماسة لزراعة الكلى بأسرع وقت.

استغاثة من بطل كمال الأجسام، أشرف فولة، لم يردها الرئيس، إذ وجه على الفور باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري، بل وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، لإجراء عملية جراجية لزراعة الكلى بأحد المستشفيات، ووضع خطة العلاج المناسبة له على نفقة الدولة.

وسرعان ما بدأ البحث عن مرض بطل مصر أشرف فولة، وأسبابه، وتفاصيل العملية المقرر الخضوع لها.

ما هو مرض أشرف فولة بطل كمال الأجسام الخطير؟

للتعرف على المرض الخطير الذي يعاني منه أشرف فولة، بطل كمال الأجسام، قال الدكتور عمرو خليفة، مدير وحدة الكلى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن الفشل الكلوي الحاد، يحدث عندما تعجز الكلى عن تنقية الفضلات من الدم، وتفقد الكليتان وظيفتهما، ما يؤدي لزيادة مستوى الفضلات الخطيرة، التي تسبب خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

وأشار الدكتور عمرو خليفة، خلال حديثه لـ «هُن»: بأن زراعة الكلى تعد بديلا لغسيل الكلى: «لما بيحصل فشل لازم المريض يخضع لغسل الكلى أو الزراعة، لأنهم بمثابة أمر بديل بيقوم بوظيفة الكلى».

وأشار استاذ الكلى، بإن غسيل الكلى يقوم بترشيح وتنقية الدم باستخدام آلة، والتي تكون 3 جلسات أسبوعيًا، بمقدار 4 ساعات للجلسة الواحدة، كما إنها تحتاج لنظام غذائي صحي، قائلًا: «لو العيان صغير، بيتم بيلجأ للزراعة لأنها أفضل من الغسيل، خاصة وأن الأخير لا يعد علاجا، بل مساعدا لتقوم الكلى بوظيفتها».

وأوضح الدكتور عمر خليفة، إن زراعة الكلى التي يلجأ لها البطل أشرف فولة، هي الحل الأفضل، إذ تعمل الكلية المزروعة عادًة بشكل طبيعي، حال تقبل الجسم لها، ولم تعد هناك حاجة لغسيل الكلى.

وأشار الطبيب، إلى إنه يفضل زراعة الكلى من الأقارب من الدرجة الأولى حال توافق الأنسجة، إلا في حالة وجود مرض وراثي يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي في العائلة، ففي هذه الحالة يفضل أن يكون المتبرع من خارج العائلة.

ما هي أسباب مرض أشرف الفولي؟

وأكد الدكتور عمرو خليفة، مدير وحدة الكلى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن أسباب الإصابة بالفشل الكلوي في العادة متوقعة للبعض، إذ يصيب المرض البعض بسبب أمراض السكر والضغط، فضلًا عن تناول المسكنات بدون استشارة طبيب، أو المعاناة من تكيسات الكلى الوراثية.

بدء علاج أشرف فولة

الجدير بالذكر أنه تم التنسيق، لسرعة نقل اللاعب أشرف فولة، بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، إلى أحد المستشفيات حتى يخضع للعلاج.