«بنها الأهلية» تعلن الجدول الدراسي لفصل الخريف 2024

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن الجدول الدراسي فصل الخريف للعام الأكاديمي 2023-2024 بكليات الجامعة، الذي يبدأ من غدا السبت 30 سبتمبر الجاري في 6 كليات هي الطب والهندسة والحاسبات وإدارة الأعمال وكب الأسنان والعلاج الطبيعي

رابط الحصول على جداول الدراسة ببنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه يمكن الحصول على جداول الفرق الأولى والثانية لكليات الجامعة، التي تنطلق بها الدراسة غدا السبت 30 سبتمبر الجاري من خلال الرابط التالي من هنا، مؤكدا أن جامعة بنها الأهلية تتمنى لجميع طلابها التوفيق والنجاح.

رئيس الجامعة يوجه التهنئة بالعام الجديد

في سياق متصل، وجه رئيس جامعة بنها الأهلية التهنئة بالعام الأكاديمي الجديد جاء فيها:«أبنائي الطلاب، قادة المستقبل، موفقين بإذن الله في عامكم الدراسي الجديد، جعله الله عام خير ورخاء ونماء عليكم وعلى مصرنا الحبيبة، ليحمل بين طياته تحقيق أحلامكم وآمالكم المستقبلية»

أضاف رئيس الجامعة في التهنئة: «اعتزوا بأنفسكم وجامعتكم، افتخروا بوطنكم، تمتعوا بروح المنافسة الشريفة، لتتفوقوا وتستكملوا مسيرة العطاء والبناء والتنمية، مشاركين دائما فى رفع اسم الوطن عاليا.خالص أمنياتي القلبية بالتوفيق لكم ولزملائي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولجميع العاملين بالجامعة عام دراسي جديد وسعيد»

يذكر أن جامعة بنها الأهلية تضم الكليات التالية، كلية الطب البشري بإجمالي مصروفات دراسية 120 ألف جنيه و204 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

- كلية طب الأسنان بإجمالي مصروفات دراسية للعام 115 ألف جنيه بعدد سنوات الدراسة بكلية طب الأسنان 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز-

كلية العلاج الطبيعي بإجمالي مصروفات دراسية للعام 95 ألف جنيه وعدد سنوات الدراسة بكلية العلاج الطبيعي 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز-

كلية الهندسة يمكن الالتحاق بإجمالي مصروفات دراسية للعام 65 ألف جنيه بنظام الساعات المعتمدة.بإجمالي ساعات 144 ساعة معتمدة

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال للعام بمصروفات دراسية 45 ألف جنيه ومدة الدراسة 4 سنوات

- كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية بمصروفات 55 ألف جنيه بنظام الساعات المعتمدة 136 ساعة معتمدة