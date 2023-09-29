إزالة مبان مخالفة وضبط توك توك يسير عكس اتجاه في حملة بحي العامرية بالإسكندرية

قال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي بناءاً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشوارع والتعامل مع المخالفات فور حدوثها، وخاصة مخالفات المباني ويتم إزالتها في مهدها، وتحرير المحاضر اللازمة لوقف المخالفات وعدم السماح بحدوثها في نطاق الحي.

إزالة حوائط مبنى مخالف

أشار رئيس حي العامرية أول إن الحي قام بحملة على عدة شوارع ومناطق، تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي وشاركت فيها الإدارات المعنية بالحي، وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لأعمال حالتي بناء بدون ترخيص بمنطقي قشوع وتوشكى عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التحفظ على مواد البناء وإزالة الأعمال المخالفة.

توك توك يسير عكس اتجاه

وأضاف السيد موسى، إن الحملة استأنفت الحملة أعمالها بالمرور على عدة مناطق للتأكد من عدم وجود مخالفات وتحرير محاضر لأي مخالف للقانون أو القرارات الوزارية وأثناء مرور الحملة، تم ضبط توكتوك يسير عكس اتجاه الطريق بطريقة عشوائية وتم التحفظ عليه، كما تم ضبط 9 حالات إشغالات متنوعة تعيق حركة المرور وسير المواطنين، وتمت إزالتهم والتحفظ على الفروشات ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.