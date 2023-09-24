محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المبذولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها بالمراكز والقرى، للحفاظ على الأراضي الزراعية وتوفير الأمن الغذائي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الشأن.

وشدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة العمل على مدار الساعة، لرصد التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، وذلك خلال لقاء مع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة سلطان، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.

وأشار إلى أهمية التعاون بين كافة أجهزة الدولة من رؤساء المراكز والوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة، للتصدي بكل حزم لهذه المخالفات، ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة.

رصد التعديات ومخالفات البناء

وتناول اللقاء إنجازات الفترة الماضية من رصد لحالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ عمليات الإزالة بالمراكز والقرى والنجوع وآليات التنسيق والتعاون بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وباقي الجهات المعنية، فضلا عن مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة لها.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات رصد أي متغيرات مكانية والإزالة الفورية دون تهاون أو تقاعس من أي جهة داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها، ومحاسبة المقصرين من الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدم التستر على أي عنصر فاسد.

تذليل العقبات أمام الحملات

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة المستجدات من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ المهام المكلف بها مسئول المتغيرات المكانية من رصد التعديات والتعامل معها بكل حسم لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق.