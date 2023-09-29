بوتين: التبادل التجاري بالعملات المحلية فرصة لدعم اقتصاديات دول «بريكس»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن تكتل «بريكس» ليس منظمة عسكرية، بل منصة قائمة على السيادة.

بوتين: تكتل «بريكس» ليس منظمة عسكرية

وأضاف الرئيس الروسي، بوتين، خلال المؤتمر البرلماني الدولي «روسياـ أمريكا اللاتينية» الذي نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية» اليوم الجمعة، أنَّ تكتل «بريكس» ليس منظمة عسكرية بل منصة قائمة على السيادة.

وتابع الرئيس الروسي: «سنبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون والتنمية بين دول «بريكس»، والتعامل بـ العملات المحلية يعزز اقتصاد هذه الدول».

أمريكا اللاتينية تنجح في تشكيل عالم متعدد الأقطاب

وأشار «بوتين»، إلى أنَّ أمريكا اللاتينية تنجح في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن العلاقة بين روسيا وأمريكا اللاتينية قائمة على الشراكة، وأن موسكو ترغب في تعزيز التنمية والاستقلال بأمريكا اللاتينية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري في الخريف واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة العسكرية، حسبما أفادت «القاهرة الاخبارية»، اليوم الجمعة.