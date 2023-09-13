«معلومات الوزراء»: ميناء قسطل البري نقلة في التبادل التجاري بين مصر والسودان

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل مهمة عن ميناء قسطل البري، موضحاً أن مساحة الميناء بلغت 180 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون جنيه، مؤكداً أنه جرى الانتهاء من تجهيزاته ورصف الطريق البري المؤدي إليه، وكذلك المواني النهرية والعبارات اللازمة لنقل البضائع والأفراد عن طريق بحيرة ناصر.

دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل

أضاف تقرير مركز المعلومات، أن ميناء قسطل البري يسهم في إحداث نقلة كبرى في دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل، بجانب إضافة أسواق حرة جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، علاوة على زيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان.

ميكنة التحصيل إلكترونياً بمواني طابا وقسطل وأرقين

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنها عملت على ميكنة التحصيل إلكترونياً بمواني طابا وقسطل وأرقين لتسهيل الإجراءات والحوكمة وتحقيق سيولة في حركة العابرين بتكلفة 20.68 مليون جنيه، وتحديث منظومة التأمين بكاميرات مواني طابا وقسطل وأرقين بتكلفة 4.7 مليون جنيه.