تعليم الإسكندرية: الأحد بداية العام الدراسي للمدارس الرسمية «لغات»

أعلنت مديرية تعليم الإسكندرية، أن الأحد الموافق 2023/10/1 هو بداية العام الدراسي الجديد للمدارس الرسمية لغات على مستوى الإسكندرية. وتستقبل المدارس الرسمية طلاب الصفوف الأولى في اليوم الأول بمراحل التعليم المختلفة، بداية من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم تنسيق دخول الصفوف حتى الأربعاء 2023/10/4.

الأحد بداية العام الدراسي

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن غدا السبت الموافق 2023/9/30 هو بداية انطلاق العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية، للفترتين الصباحية والمسائية، أما المدارس الرسمية لغات فتبدأ الأحد المقبل 2023/10/1 وقد انتهت الاستعدادات فى جميع المدارس حكومية ورسمية لاستقبال الطلبة كما تم الانتهاء من كافة الاجتماعات مع مديري عموم الإدارات التعليمية للعمل على انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة الوسائل ليكون عاما دراسيا متميزا للجميع.

مواعيد دخول الطلاب المدارس

وأضافت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم تنظيم أيام لدخول طلاب المدارس الرسمية لغات، وينتظم طلاب الصفوف الأولى بجميع المراحل بداية من 2023/10/1 كالتالي:

الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال

الصف الأول للمرحلة الابتدائية

الصف الأول للمرحلة الإعدادية

الصف الأول للمرحلة الثانوية

والإثنين 2023/10/2 يضاف إليهم الصف الثاني بمختلف المراحل والثلاثاء 2023/10/3 يضاف الصف الثالث لجميع المراحل، وأخيرا يوم الأربعاء 2023/10/4 تنضم باقي الصفوف وتنتظم جميع المدارس في جميع المراحل التعليمية.