«تعليم الإسكندرية»: المدارس جاهزة لبدء العام الجديد غدا

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن مدارس المحافظة في كل الإدارات التعليمية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد غدا السبت للمدارس الحكومية، والأحد المقبل للمدارس الرسمية لغات، وتم تقسيم المراحل التعليمية على عدة أيام لتعريف طلبة الفصول الأولى أماكنهم وتجنب الزحام والتكدس.

الانتهاء من أعمال الصيانة

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن جميع المدارس بكل الإدارات التعليمية على مستوى الإسكندرية أنهت أعمال الصيانة بها استعدادا لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، وتم تسليم جميع الأعمال من سباكة ودهانات وتنسيق حدائق وملاعب وتجميل الفصول، كما تم التنسيق مع مديري الإدارات للتأكد من عدم وجود أي أعمال صيانة متبقية داخل الفصول والحمامات والمعامل.

تجميل فصول رياض الأطفال

وأضاف بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، أن مدارس الإدارة انتهت من أعمال الصيانة وتوزيع الزي على الطلبة، وقامت مرحلة رياض الأطفال بمختلف المدارس بتجميل قاعات الأطفال باللوحات الفنية والأرقام والحروف والرسومات التي يحبها الأطفال لتخطي مرحلة الرهبة التي يعانى منها أطفال Kg1، وذلك ليشعروا إن المدرسة مكان جميل ويستمتعوا بأوقاتهم فيها.

فيما أشارت علا سليمان، مدير عام إدارة وسط التعليمية، إلى أن مدارس الإدارة قسمت الطلبة على عدة أيام، لحضور الصفوف الأولى في اليوم الأول، للتعرف على المدرسة وأماكن فصولهم بهدوء.