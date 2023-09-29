داعية إسلامي: في أمور الآخرة لا تنظر إلى من هو دونك

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنَّ أهم ما يميزنا في هذه الحياة، هو الخلق الكريم والحميد، وديننا جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وبالتالي على المرء أن يأخذ بمعالي الأمور دون سفاسفها.

عبد الباعث: لا تسيء إذا أساء الناس

وأضاف عبد الباعث، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لا ينبغي أن يقول المرء: «أنا مع الناس.. إن أحسنوا أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، بل ما يميزك وسط حياة مضطربة هو أخذك بما تسمو به، ولا تنظر إلى من دونك ولا إلى غيرك في أمور الآخرة».

عامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم

وتابع الداعية الإسلامي، أنَّ المرء مسؤول عن نفسه ورعيته، وعليه أن يعامل الناس بأخلاقه: «عامل الناس بـ أخلاقك ولا تعاملهم بالمثل»، موجها نصيحة هامة عن كيفية التعامل مع الناس من خلال الاقتداء بخير خلق الله، سيدنا محمد الذي كان خلقه القرآن.