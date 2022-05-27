جيران ضحايا مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد: «الخفير كان حسن الخلق»

حالة من الحزن خيمت على قرية برقاش التابعة لمحافظة الجيزة، مسقط رأس ضحايا مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، وهم: الخفير عادل علي أبوزيد، يبلغ من العمر 54 عامًا، وابنته «منار» تبلغ من العمر 17 عامًا، وابنها «مروان»، يبلغ من العمر 5 سنوات، والثانية هناء تبلع من العمر 24 عامًا وابنتها «شهد» تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد سماعهم عن الواقعة.

الخفير كان محبوب وحسن الخلق

بملامح حزينة ونبرة يتخللها الصدمة، عبر أهالي القرية، عن مدى حزنهم وصدمتهم من الواقعة، وقال أحد الجيران خلال حديثه في بث مباشر مع «الوطن»، أن الخفير عادل أبوزيد، يتمتع بحسن الخلق وسمعته الطيبة، و«كان راجل في حاله مش بتاع مشاكل، وكان من شغله لبيته ومن بيته لشغله».

أحد الجيران: عمره ما عمل مشاكل مع حد

وأضاف أحد الجيران، أن الخفير لا توجد بينه وبين أحد مشاكل، قائلًا: «مفيش عداوة بينه وبين أي حد كان محبوب وطيب جدًا، وعمره ما عمل مشاكل والناس كلها بتحبه وكان في حاله»، موضحًا أن الخفير ترك بلدته من حوالي 4 أشهر، للعمل في مزرعة الريف الأوروبي بالشيخ زايد.

استمرار الفحص الجنائي للكشف عن الجاني

وأوضحت المصادر أن أعمال الفحص الجنائي مستمرة حتى كشف مرتكب الجريمة، وأن أعمال الفحص توسعت أيضًا للتأكد من وجود خصومة ثأرية بين المجني عليه وآخرين أم لا، وحتى الآن لا تزال أعمال الفحص جارية ولم تقطع بأي شيء.

التحفظ على الكاميرات

وأشار المصدر إلى أن فريق البحث الذي انتقل إلى مسرح الجريمة تحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدًا لفحصها وإمكانية كشف هوية مرتكب الجريمة.