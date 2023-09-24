«الأوقاف» تنظم 3 ندوات بمساجد كفر الشيخ للتوعية بمحاسن الأخلاق غدا

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، تنظيم 3 ندوات علمية بالمساجد الكُبرى بالمحافظة، تحت عنوان «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»، غداً الاثنين، ضمن 64 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم 3 ندوات بالمساجد الكُبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 64 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية غداً الاثنين، تحت عنوان «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده».

وسيتم تنظيم 3 ندوات بعدد من مساجد كفر الشيخ، تحت عنوان «أحكام الأيمان والكفارات» بمساجد «الشامي» بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ، و«البرهامي» بمركز دسوق، و«أبو الثناء» بقرية محلة مالك بمركز دسوق.

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء غداً الاثنين، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.