هل يمكن للمرشح الرئاسي خوض الانتخابات بدون اختيار رمز؟.. «الوطنية» توضح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة 15 رمزًا للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، يختار المرشح من بينها، ويكون الاختيار بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 الذي تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.

اختيار الرمز الانتخابي له أهمية أثناء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، يختار المرشح الرمز وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

هل يمكن للمرشح خوض الانتخابات بدون رمز؟

وفي حال عدم اختيار المرشح الرئاسي أي رمز، فتقوم الهيئة الوطنية بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة، التي لم يخترها المرشحون الآخرون، وبذلك، لا يمكن لأي مرشح خوض الانتخابات بدون رمز انتخابي.

وتضمن جدول الرموز الانتخابية التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ما يلي:

- رمز النجمة.

- الشمس.

- الأسد.

- الحصان.

- النسر.

- الديك.

- الميزان.

- الطائرة.

- ساعة اليد.

- النخلة.

- المركب.

- المظلة.

- التليفون.

- النظارة.

- السلم.