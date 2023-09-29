وكيل «تضامن الدقهلية» يحرر توكيل ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

قال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، إنه يؤيد ترشح الرئيس عقد الفتاح السيسي قلبا وقالبا وحرر توكيلات للرئيس السيسي، حيث جرى في عهده العديد من الإنجازات ومنها رفع عدد حالات تكافل وكرامة 222 ألف أسرة، وزيادة المعاش 15%؜ وتمكين المرأة وبلغ عدد المستفيدين من حالات معاش قانون الطفل 3623، واستلام 32 دفعة من لحوم صكوك الإطعام بإجمالي 75 طن من لحوم وزارة الأوقاف لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن منظومة الدعم العيني وغيرها من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى وكل ذلك تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توزيع أجهزة تعويضية لـ52 حالة من ذوي القدرات الخاصة

وأضاف رضا علي، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التضامن بالدقهلية: جئنا لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد ترشيحه حيث شهدت «التضامن»، في عهده أزهى العصور في كل المجالات ومنها مجال الرعاية الاجتماعية، حيث جرى توزيع أجهزة تعويضية لـ52 حالة من ذوي القدرات الخاصة، وترخيص 43 حضانة وتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة العمر الذهبي لكبار السن بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بالدقهلية لتحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية، وتفعيل حملات التربية الإيجابية التي تتضمن العديد من القضايا المجتمعية التي يتبناها برنامج «وعي»، للتنمية المجتمعية، ومحاربة عمالة الأطفال والختان، وغيرها من الإنجازات العديدة، وكان يشرف عليها الرئيس السيسي بنفسه ويتابعها شخصيا.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.