توافد الآلاف على مكاتب الشهر العقاري بالغربية لدعم الرئيس في الانتخابات

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمدن ومراكز محافظة الغربية، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم الرئيس واجب وطني

وقال سالم محمد، أحد المواطنين بمدينة طنطا، إنه حرص على الذهاب اليوم إلى مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيل تأييد للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، «نزلت النهاردة رغم الإجازة الأسبوعية حبا ودعما للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقدرش اتأخر على الواجب الوطني».

مواصلة مسيرة التنمية

وأوضحت نادية عبد الله، ربة منزل، أنها ذهبت اليوم إلى مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أنها تؤيد ترشحه للرئاسة مرة أخرى حتى يواصل مسيرة التنمية التي بدأها، وحرصت على التواجد منذ الصباح الباكر لعمل التوكيل.

كما أكد صفوت إبراهيم، مقيم بمدينة قطور، أنه حرر توكيل تأييد للرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، واستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر منذ توليه المسئولية في 2014، موضحا أنه أنقذ مصر من جميع الأزمات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وهو رجل المرحلة، والوحيد القادر على قيادة مصر إلى بر الأمان.