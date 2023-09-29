مسلسل الكرتون «جريندايزر» يعود بعد غياب 40 عامًا.. ومسابقة لرسم مركبة فضائية

في ثمانينيات القرن الماضي، حقق مسلسل الأطفال الياباني الشهير جريندايزر نجاحًا مبهرًا،على مستوى الوطن العربي، وظلت القلوب معلقة به، ورسخ في أذهان المشاهدين، وأعلنت الشركة المنتجة له أنه سيعود قريبًا، ضمن مشروع جديد، ما خلق حالة من الفرحة في قلوب متابعيه، إذ ألهم الكثير من الأجيال على مدى أكثر من 40 عامًا.

مسلسل الكرتون جريندايزر سيعود قريبًا

توقف مسلسل الكرتون جريندايزر لأكثر من 40 عامًا، عقب نهاية الحلقة الـ74، ووفقًا لشركة مانغا للإنتاج، سيتم إطلاقه من جديد تحت عنوان مشروع «بروجكت جي» للإنتاج، بالتعاون مع شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق جريندايزر.

وستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للإسهام فيه، إذ أنه ستطلق مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ«اليوفو» من عالم جريندايزر، في تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني، فضلًا عن إتاحتها فرصة الفوز بجائزة نقدية للثلاثة الأوائل.

قصة مسلسل الكرتون جريندايزر

«علي علي بطل فليد..هيا طر يا جريندايزر»، كانت تلك مقدمة مسلسل الكارتون الشهير جريندايزر، التي رسخت في أذهان قلوب محبي المسلسل الياباني، وتعلق به الكثير من الأطفال في الثمانينات والتسعينات، إذ كان يقاتل الفارس الفضائي «دوق فليد»، لحماية الأرض من محاولات غزو قوات «فيجا» الفضائية.

فكرة مسلسل جريندايزر تدور حول الصراع بين الخير والشر، ويمثل الشر شخصية فيجا الكبير القائد الفضائي الشرير، وهدفه السيطرة على الكون، ويقاتله جريندايزر لإنقاذ العالم، وهو ما جعل جريندايزر شخصية مهمة ألهمت الأجيال على مدى عقود في مختلف أنحاء العالم.

معلومات عن مسلسل الكرتون جريندايزر

نقدم لكم من خلال «الوطن»، معلومات عن مسلسل الكرتون جريندايزر:

- انطلقت سلسلة الخيال العلمي جريندايزر في الخامس من أكتوبر عام 1975.

- استمرت 74 حلقة.

- عرض المسلسل في بداية الثمانينيات في المحطات التلفزيونية العربية.

- لاقى نجاحًا هائلًا في الوطن العربي.