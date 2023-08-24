إخماد حريق مصنع الكرتون على الطريق الصحراوي بالبحيرة.. أسفر عن إصابة 13 شخصا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع كرتون بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد باندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوي، بنطاق دائرة شرطة المركز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع وفيات.

إصابة 13 شخصاً في حريق مصنع البحيرة

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالات اختناق، ونُقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وجارٍ أعمال التبريد تحت إشراف اللواء محمد عيسى عمار، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، إذ وجَّه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة الموقع، وتشير التحريات الأولية إلى أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي.