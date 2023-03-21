الفائزة بجائزة «الدوم»: كنت طفلة بحب النشرة أكتر من الكرتون وبقدم الإذاعة

أبدت روان علي، الفائزة بجائزة نجم برنامج الدوم في مجال التقديم التليفزيوني، سعادتها للفوز بالجائزة، مشيرة إلى أنها تدرس في السنة النهائية بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية.

المسابقة كانت قوية جدًا بسبب اشتراك عدد كبير من الموهوبين

وأوضحت علي خلال لقاء خاص للفائزين ببرنامج «الدوم» مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المسابقة كانت قوية جدًا بسبب اشتراك عدد كبير من الموهوبين في فئة التقديم التليفزيوني.

وأشارت روان علي إلى أنها كانت مهتمة بمجال الإعلام منذ طفولتها مضيفة «وأنا صغيرة كنت أنا الطفلة اللي بتتفرج على أخبار بدل الكرتون وكنت عايزة أعرف اللي خلف الكواليس وازاي المذيعة بتسترسل الخبر كده وهل هي حافظاه ولا ايه وكنت عايزة اكتشف عالم الإعلام وانا صغير كنت دايمًا بقدم الإذاعة المدرسية وابتدى حبي من هنا وبحب أقدم الايفنتات لحد ما كبرت ودخلت كلية اللغة والإعلام في الأكاديمية البحرية».

أول برنامج مسابقات مصري يهتم بفئة التقديم التليفزيوني

ولفتت إلى أنها شاهدت برنامج الدوم في الموسم الأول والمواهب التي خرجت منه، مشيرة إلى أنه أول برنامج مسابقات مصري يهتم بفئة التقديم التفلزيوني معتبرة أنها ميزة كبيرة وتسببت في ايجاد فرص حتى لمن لم يتمكنوا من الفوز بالبرنامج.