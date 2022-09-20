تعرف على تردد قنوات الكرتون.. منها ميكي وطيور الجنة

تشهد قنوات الكرتون المختلفة، عمليات بحث واسعة، خاصة القنوات التي تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا مناسبا للأطفال في مختلف المراحل السنية، بداية من سن ما قبل الحضانة حتى سن الرابع الابتدائي، مثل قنوات أطفال ومواهب وماجد، وmbc 3، وغيرها من قنوات الكرتون الأخرى.

وفي هذا السياق، وضمن ما تقدمه «الوطن» بشكل يومي وعلى مدار الساعة من متابعات وخدمات إخبارية، نستعرض خلال السطور التالية، تردد قنوات الكرتون للأطفال.

قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة ماجد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد.

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة كراميش

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة هدهد

التردد: 11641 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.