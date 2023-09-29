3 إجازات رسمية سيحصل عليها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.. اعرفها

تفتح المدارس والجامعات أذرعها غدًا لاستقبال الطلاب في مختلف المراحلة التعليمية، ولذا يتساءل الكثير منهم عن الإجازات الرسمية التي سيحصلون عليها خلال النصف الأول من العام الدراسي، والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الأول

سيحصل الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول على ثلاث إجازات رسمية، تأتي أولها في الأسبوع الأول من الدراسة، وهي كالتالي:

- إجازة حرب أكتوبر، التي توافق يوم 7 أكتوبر الخميس المقبل.

- إجازة عيد الميلاد، وتوافق الأحد 7 يناير 2024.

- إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وهو اليوم الأخير في الفصل الدراسي الأول، والذي يوافق الخميس 25 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، والذي يبدأ من غدٍ السبت، وينتهي السبت 8 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وإليكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد:

- سيحتوي العام الدراسي الجديد على 35 أسبوعًا.

- يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 حتى 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء أيضًا 9 يناير 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.