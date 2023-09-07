إجازات شهر سبتمبر 2023.. باق 9 أيام للموظفين بينها عطلة رسمية

منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، يهتم الكثير من المواطنين، وتحديدا موظفو القطاعين العام والخاص بمعرفة إجازات شهر سبتمبر 2023، حتى يتمكنوا من السفر لقضاء عطلة صيفية قصيرة قبل بدء العام الدراسي الجديد، ويتخلل هذا الشهر إجازات أسبوعية وإجازات رسمية.

إجازات شهر سبتمبر 2023

وتفصلنا أيام قليلة عن إجازة المولد النبوي الشريف 2023، إذ تعد تلك الإجازة هي الرسمية الوحيدة وأبرز إجازات شهر سبتمبر 2023، ويأتي المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ولكن من المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة ليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، مثلما جرت العادة بضم الإجازة الرسمية مع الإجازة الأسبوعية.

الإجازات الأسبوعية في شهر سبتمبر 2023

وعن الإجازات الأسبوعية خلال شهر سبتمبر، فيشهد الشهر الجاري 8 أيام إجازة أسبوعية، والتي توافق أيام 8 و 9 و 15 و 16 و 22 و23 و 29 و 30، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازات خلال شهر سبتمبر 2023، 9 أيام للإجازات الرسمية والأسبوعية معا.

الإجازات المتبقية خلال عام 2023

وبعد الانتهاء من إجازة المولد النبوي الشريف يتبق عدد يوم واحد فقط إجازة رسمية، وهي ذكرى حرب أكتوبر التي تأتي يوم الجمعة الموافق 6 من أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثلما جرت العادة.