سميحة أيوب عن إدراج مسيرتها بالمناهج التعليمية: الفن له دور كبير في المجتمع

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، ردا على المتحفظين على تدريس الشخصيات الفنية بالمناهج التعليمية، إنها تعتقد أن الغالبية من المواطنين سعداء بإدراج مسيرتها الفنية في المناهج التعليمية، وأنه من الضروري تغيير النظرة المستقبلية وعودة الفنون والاهتمام بالمسرح في المدارس، الأمر الذي يساهم في رقي وتحضر الأجيال القادمة.

أيوب: نشر الوعي والتثقيف دور أساسي للمدرسة

وأضافت أيوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ نشر الوعي والثقافة يقع على عاتق المدرسة التي لها دور كبير في التنوير، مؤكدة: «دور المدرسة هام للغاية في التعريف بأهمية الفنون والآداب، وعدم معرفة أولادنا بأهميتها مشكلة مجتمع ككل».

إهمال المسارح بالمدارس تسبب في عدم المعرفة بأعلام الفن والأدب

وتابعت سيدة المسرح العربي، أن عدم المعرفة بالأعلام في البلد سببه إهمال تدريس الفنون لطلاب المدارس، قائلة: «لما تشيل المسرح المدرسي من المدرسة الذي كان يعلم الطلاب الموسيقى والتأليف والشعر والثقافة جزء كبير منها موكلة به المدرسة».

وأشارت الفنانة القديرة، إلى جهل أحد الطلاب الراغب في الالتحاق بكلية الإعلام، عندما سألوه عن الأديب توفيق الحكيم: «قالهم ده إيه؟»، سألوه: «بيشتغل إيه»، ورده كان: «بيتشغل نجار»، مضيفة: «أتمنى من الشباب أن يكون لديهم إيمان بعظمة وطنهم وتأثير فنانين بلدهم».