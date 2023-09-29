سميحة أيوب لـ«الوطن» عن ورود اسمها في المنهج الدراسي: «الرحلة مراحتش هباء»

أعربت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها البالغة بعد اختيارها لتكون ضمن مادة المهارات والأنشطة بالمنهج الدراسي الخاص بالصف السادس الابتدائي ضمن النشاط المسرحي، حسبما ذكر مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

سميحة أيوب لـ الوطن: أنا وفنى ملك للجمهور

وقالت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حسيت إن الرحلة مراحتش هباء، وإن بقى عندنا فكر متحضر ورقي وتطور، وابتعدنا عن الفكر وسعدت بحب الجمهور لأن هذا يدل على أن المشوار المتعب والممتع مراحش هدر».

وتابعت الفنانة سميحة أيوب: «فعلا اللي بيزرع ورد بيلاقي ورد واللي بيحب الجمهور، وبيحرص على احترام عقله وإسعاده لازم يلاقي حب من الجمهور وده اللي أنا لمسته بعد إعلان الخبر».

وكشفت أيوب عن أنها تفاجأت بالخبر من الصحافة قائلة: «أرى أن ما قدمته وكلي ملك الجمهور ولا أستأذن أبدًا في حدث كهذا فالكل يحق له التصرف لأن أنا وفني ملك لهم».