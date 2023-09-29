القصة الكاملة لظهور سميحة أيوب في مناهج المرحلة الابتدائية.. درس «تيتة رهيبة»

بصورة من دورها في فيلم «تيتة رهيبة»، ظهرت الفنانة سميحة أيوب، في أحد المناهج الدراسية للصف السادس الإبتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تقديرًا لمشوارها في الوسط الفني وتكريمًا لسيدة المسرح، ولتعريف النشء بها وبأعمالها التي أحدثت فارقا في عالم الفن، إذ استعرض الدرس سيرتها الذاتية تحت عنوان «شخصيات مصرية مؤثرة»، .

القصة الكاملة لظهور سميحة أيوب في مناهج المرحلة الإبتدائية

نستعرض القصة الكاملة لظهور سميحة أيوب في مناهج المرحلة الابتدائية، التي لفتت الأنظار إليها وتحدث عنها الجميع، واصفين الخطوة بأنها تكريما لسيدة المسرح.

وجاءت المعلومات التي أبرزت مشوار الفنانة سميحة أيوب الفني، المشار إليه، والمدعومة بصورة لها من الشخصية التي أدتها في فيلم «تيتة رهيبة».

- تولت سميحة أيوب، مهام إدارة المسرح المصري الحديث والمسرح القومي بجانب التمثيل.

- شاركت في أول أعمالها بمسلسل إذاعي وهي في سن الخامسة عشرة، وتمكنت بموهبتها الاستثنائية من بث الروح في الشخصيات باستخدام صوتها فقط، وهو ما جذب اهتمام المخرجين المصريين.

- لمع نجمها في مختلف الشخصيات المركبة التي أدتها: الشريرة والطيبة والضعيفة والقوية.

تفاعل الناس مع صورة سميحة أيوب

أثارت الصورة المتداولة للفنانة سميحة أيوب، ضمن المنهج الدراسي لعام 2023-2024، ردود أفعال إيجابية خاصة بين أولياء الأمور، كونها واحدة من أهم العمالقة في الوسط الفني، لما قدمته من مسيرة فنية، وإجادتها للغة العربية، والذي اعتبره البعض تكريم لها ولعطائها خاصةً على خشبة المسرح.

وعلقت إحدى الأمهات على وضع صورة الفنانة ضمن المناهج الدراسية، قائلةً لـ«الوطن»: «هي من الشخصيات المصرية المؤثرة في المجتمع، ولها أدوار عملاقة، خاصة في الإذاعة والمسرح»، فيما أضافت أخرى بأنها من الأجيال التي تربت على أعمالها، وأنها سبب في حبها للمسرح وللغة العربية».

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريح صحفي، حقيقة إضافة صورة سميحة أيوب ومعلومات عنها بالمناهج الدراسية الجديدة، موضحا أنها إضافة ونموذج يحتذى به، كونها من أهم الشخصيات المصرية التي لهم دور وتاريخ كبير موجود في المناهج الدراسية.

فيلم «تيتة رهيبة»

وشاركت سميحة أيوب، في فيلم «تيتة رهيبة»، مع الفنان محمد هنيدي، عام 2012، إذ ظهرت بدور الجدة القاسية على حفيدها، وشاركها في التمثيل الفنانة إيمي سمير غانم والفنان محمد فراج، تأليف يوسف معاطي، وإخراج سامح عبد العزيز.