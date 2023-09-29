من أطلق لقب «سيدة المسرح العربي» على سميحة أيوب؟

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي اسم الفنانة سميحة أيوب بشكل كبير، مؤخرًا بعد ظهورها في منهج الصف السادس الابتدائي، في كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح، حسبما ذكر مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كونها سيدة المسرح العربي، وواحدة ممن قدموا أبرز الأعمال المسرحية الناجحة.

من أطلق لقب سيدة المسرح العربي

ويرجع تلقيب الفنانة سميحة أيوب بلقب سيدة المسرح العربي إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، إذ كشفت عن هذا الأمر من خلال لقاء تليفزيوني لها في برنامج من مصر الذي يذاع عبر شاشة قناة cbc.

حيث قالت سميحة أيوب بأنها كانت تشارك فى مهرجان بدولة سوريا وبعد الانتهاء طلب منها وزير الثقافة أن تظل هي على خشبة المسرح؛ لأن الرئيس حافظ الأسد طلب هذا الأمر وكرمها وأثناء منحها الوسام قال لها «تقدمي يا سيدة المسرح العربي»، وبمجرد انتهائها ونزولها لشوارع سوريا وجدت الجميع ينادونها بنفس اللقب ومنذ هذه اللحظة وتم منحها اللقب.

يذكر أن سميحة أيوب قدمت كثير من الأعمال المسرحية المميزة ومن بينها الأيدي الناعمة، وسكة السلامة، ومصرع كليوباترا، وست الملك، وأنطونيو وكليوبترا وغيرها الكثير.