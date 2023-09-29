علي معلول يمنح الشارة الذهبية لـ2 من مواهب «كابيتانو مصر».. (فيديو) 

شهدت الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» اختيار النجم التونسي علي معلول، لأصحاب الشارة الذهبية من الفريقين المشاركين في مباراة اليوم بالمجموعة الثانية.

على معلول يمنح الشارة الذهبية لـ 2 من مواهب «كابيتانو مصر»

وقام علي معلول، باختيار اللاعب محمد حسن رمضان، من فريق مدحت فقوسة، للحصول على الشارة الذهبية، كما قام باختيار اللاعب أحمد عماد، من فريق هشام عبد الرسول، للحصول على الشارة الذهبية.

مواعيد عرض «كابيتانو مصر»

يُعرض برنامج «كابيتانو مصر» على قناة ON، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، كما يتم عرض بث مباشر للبرنامج على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر» وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يعد البرنامج الأكبر في الشرق الأوسط والمخصص لاكتشاف المواهب من كل المحافظات.