علي معلول لمواهب «كابيتانو مصر»: خلي قدامك نموذج محمد صلاح

ظهر النجم الدولي التونسي، علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال حلقة اليوم من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر».

وخلال حلقة اليوم شهد النجم التونسي، تحديًا بين فريقي هشام عبد الرسول، بقيادة هشام حنفي، وفريق مدحت فقوسة، بقيادة سمير كمونة، في ثاني مباريات الجولة الثانية.

علي معلول يقدم نصيحة لمواهب «كابيتانو مصر»

كما قدم علي معلول، نصيحة لمواهب «كابيتانو مصر»، حيث قال «هتوصل لحلمك وهدفك بتعبك وشغلك وثقتك في نفسك، وأبسط مثال محمد صلاح اللي لازم تحطه قدامك علشان تحقق اللي إنت عايزه».