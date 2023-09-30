تدشين «حملة شباب الجمهورية» لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أطلق عدد من شباب مصر حملة «شباب الجمهورية»، لحث الشباب على المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.

وتصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة يبعثها الشباب للقيادة السياسية بأن شباب مصر قادر ويُدرك حجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014.

تدشين «حملة شباب الجمهورية»

وقال الدكتور محمد محى، مستشار الابتكار الحكومي، أحد قيادات ومؤسسي الحملة، إنه تم تدشين «حملة شباب الجمهورية» انطلاقًا من أن مصر تحيا بشبابها، وأن الشباب هم أمل هذه الأمة، وبناء على دعم القيادة السياسية للشباب وتأهيلهم وتمكينهم الملحوظ في كافة المجالات، ولأن الروح الشبابية أصبحت تجوب كافة قطاعات الدولة للعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالدولة المصرية، بدأنا نحن مجموعة من الشباب المحب لوطنه الوقوف بجانب الوطن والاصطفاف حوله لتحقيق الصالح العام لمصرنا الحبيبة.

وأضاف الدكتور محمد محيي، في بيان صحفي، أنه من هذا المنطلق نعلن تدشين حملة «شباب الجمهورية».. كحملة شبابية شعبية وطنية، تعمل على استكمال مسيرة الوعي والتنمية، وإثراء مهارات الشباب سياسيًا ومجتمعيًا، وتعزيز المشاركة السياسية لديهم، وتنمية الوعي الوطني لدى كافة الشباب، ودعم الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح: «نحن شباب من كافة أطياف المجتمع من شباب السياسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعدد من طلاب الجامعات، وممثلي المحافظات والمراكز والأقسام والقرى والأحياء، الذين يريدون النهوض بالوطن، إضافة إلى مجلس الأمناء الذي يحتوي على عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والسياسية، ذوو الخبرة السياسية الكبيرة، وذلك لكي نستمد منهم الخبرة التي اكتسبوها في حياتهم خلال مشاركتهم السياسية والنيابية».