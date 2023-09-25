خبراء تربويون: اهتمام الدولة بالشباب على رأس أولويات «الجمهورية الجديدة»

أكد خبراء تربويون وأساتذة جامعات، أنّ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب والخريجين هو بمثابة خطوة إيجابية لدعمهم وتأكيد دورهم الريادي، كونهم نواة المستقبل المشرق للدولة وعنصر بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إنّ الرئيس السيسي حريص على مشاركة الطلاب والخريجين المتميزين في المناسبات والمحافل الدولية والإقليمية كافة، ودعمه الدائم لهم: «عادة محمودة وجيدة، ونثمّن حرصه وحرص الدولة على الدعم المتواصل لهم وتقديم الخدمات وإتاحتها لهم بما أنهم نواة وعنصر بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة».

الرئيس يضع الشباب على رأس أولوياته

وأوضح الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أنّ الرئيس السيسي منذ أن تقلد مهام منصبه عام 2014، يضع الشباب والطلاب نصب عينيه، ولعل ما نشاهده سنوياً من افتتاحات وإنجازات في قطاع التعليم الجامعي، خير دليل على ذلك، خاصة أن الهدف الرئيسي هو بناء الإنسان الذي يسهم في بناء مجتمعه.

الدولة تستهدف بناء جيل مؤهل لمتطلبات سوق العمل

وأشار الدكتور سليم عبد الرحمن، الأستاذ بجامعة حلوان والخبير التربوي، إلى أنّ الاهتمام الذي توليه الدولة، تحت مظلة وقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي، خلال السنوات الأخيرة، بات ظاهراً للجميع على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أنّ الاهتمام بشباب الخريجين والأوائل وإتاحة فرصة الحديث لهم والاستماع لمتطلباتهم وتكريم المتفوقين منهم، خطوة على الطريق الصحيح، وتؤكد توجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الجمهورية الجديدة من خلال بناء جيل متميز ومؤهَّل لمتطلبات سوق العمل وتنمية وخدمة المجتمع المصري والمساهمة في حل مشكلات.