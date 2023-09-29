عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: الاهتمام بالمواطن عنوان الجمهورية الجديدة

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أخذت خطوات فعالة في ملف حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية وبذلت مجهودات ملحوظة من كافة الجهات المعنية، وبرز دور الدولة المصرية في التعامل الفعال بينها وبين اللجنة الدائمة المختصة بالرد على الآليات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان في مصر.

جهود في ملف حقوق الإنسان

وأضاف «بسيوني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبين اللجنة المختصة للرد على الآليات الدولية المختلفة يعمل بشكل فعال وإيجابي، وبسبب التطور الحادث في ملف حقوق الإنسان في مصر أصبحت الدولة المصرية تستطيع الوقوف أمام لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المفاوضية السامية لحقوق الإنسان ومناقشة التوصيات التي تحصل عليها، مشيرا إلى الاهتمام من الدولة المصرية بالتوصيات التي تحصل عليها والتي تسعى لتنفيذها، بالإضافة إلى اهتمامها بالمراجعة الدورية الشاملة لكافة التوصيات، ومناقشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

توصيات ملف حقوق الإنسان

ولفت عضو مجلس حقوق الإنسان إلى أن اهتمام الدولة المصرية في التعامل مع المناقشات والتوصيات بجدية، وبالفعل شهدنا البعض منها يتحقق على أرض الواقع، وهذا ما جعل ملف حقوق الإنسان في مصر يأخذ اتجاها تصاعديا تراكميا نجح في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وكل القيادات المصرية تعرف الآن أهمية ملف حقوق الإنسان وتمنع بدورها أي انتهاك في هذا الملف، والاهتمام الرئيسي بالمواطن المصري هو عنوان الجمهورية الجديدة، وهذا ما عاصرناه خلال السنوات الماضية.