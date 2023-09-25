نائب حزب المؤتمر: الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إنّ الانتخابات الرئاسية خطوة نحو بناء الديمقراطية في الجمهورية الجديدة واستكمال رؤية مصر 2030 وسلسلة الإنجازات والمشروعات القومية وتحقيق مزيد من الاستقرار، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وإعلان جدول الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بشفافية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وبشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية، وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون، وهذا بدوره يجعلها ضمانًا لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية، لإجراء الانتخابات، والاستفادة من الخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مما ينعكس أثره على الشارع المصري ويقطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار «غنيم» إلى أنّ الدولة المصرية شهدت على مدار العصور السابقة، حزمة من المشروعات القومية وتغيير جذري في القرى والريف ورفع التهميش عن الصعيد، ومن ثم تحولت الأمور بشكل جذري للأفضل، ولابد من استكمال هذه المشروعات وسلسلة الإنجازات، ولهذا يجب المشاركة في العملية الانتخابية بشكل كبير لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، والمُضي قدمًا نحو مزيد من العمل الجاد والمشرق وحصد ثمار السنوات الأخيرة.

إدارة العملية الانتخابية

وأشاد بالجهود الكبيرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بداية من إدارة العملية الانتخابية بشكل عام، وتيسير التصويت على المواطنين من خلال حزمة من الإجراءات التي تضمن النزاهة والشفافية والأمان، وفتح باب متابعة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية.