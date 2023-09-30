إيلون ماسك يصف وسائل الإعلام التقليدية بـ«المضيعة للوقت»: لا أتابعها

قال مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مالك موقع إكس «تويتر سابق»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه لا يقرأ وسائل الإعلام التقليدية، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووصف ماسك، وسائل الإعلام التقليدية، بأنها مضيعة للوقت ومولدة للحزن، مضيفا عبر موقع «إكس»، أنه يأخذ أخباره من «تويتر سابقا»، ويجده أكثر سهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى وجود خبراء عالميين عليه والكثير من الفكاهة.

ومنذ شراء ماسك، موقع التدوينات القصيرة في نهاية العام الماضي 2022، غير الملياردير الأمريكي، كثيرا من طريقة عمله بما فيها طريقة الإشراف على المحتوى، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية»

وأزال ماسك، قيودا على المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا، وأعاد تفعيل حسابات لشخصيات جدلية كانت محظورة على موقع التدوينات القصيرة بسبب تصريحات تتعلق بالكراهية أو التضليل بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.