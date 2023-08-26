عادل حمودة: قيمة تويتر تراجعت أكثر من النصف تحت إدارة إيلون ماسك

قال الإعلامي عادل حمودة إن سيطرة أغنى رجل في العالم على أكثر منصة إعلامية في العالم نفوذا، جمع بين قوة الثروة وقوة الميديا، لكنه يزعم أنه لم يستهدف الربح من وراء تويتر، وإنما يهدف صالح المجتمع.

أطلق سراح الطائر

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيلون ماسك في 28 أكتوبر 2022 كتب تغريدة تقول: «أطلق سراح الطائر»، والطائر المقصود هو رمز تويتر.

ولفت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 44 مليار دولار، وبعد نصف عام أصبح الطائر كلبا، وألغي ماسك شعار الطائر الأزرق الشهير، واستخدم كلبا من نوع «شيبا إينو» شعارا بديلا.

وأضاف أنه نفس رمز عملة «دوج كوين» الرقمية التي يدعمها، وتزايدت الديون على منصة تويتر حتى وصلت في بداية عام 2023 إلى 13 مليار دولار، وكان على ماسك أن يدفع 300 مليون دولار كل 3 شهور لتبقي تويتر على قيد الحياة.

احتمال إفلاس تويتر

وأوضح أن ماسك لم ينف احتمالية إفلاس الشركة بعد تراجع الإيرادات، وتراجعت الإيرادات بعد انصراف كثير من المعلنين بسبب غضبهم من قرارات ماسك العشوائية، وكشفت مذكرة مسربة أرسلها ماسك إلى فريقه في شهر إبريل 2023 أن القيمة السوقية لـ تويتر تدهورت إلى 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن القيمة الحالية أقل من نصف ما دفعه ماسك لشراء تويتر في أكتوبر 2022، وحاول ماسك تخفيض التكاليف بالاستغناء عن نصف القوى العاملة في الشركة وعددهم 7500 موظف، لكن الأسوأ كانت إدارته لتويتر التي تثير كثيرا من الانتقادات.