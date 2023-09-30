سمير نوح: أسرنا أول إسرائيلي في عملية جبل مريم وحصلنا على مكافأة 60 جنيها

كشف الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه بعد الانتهاء من عملية كمين مريم، حصلوا على نوط الجمهورية العسكرية من الطبقة الثانية من الرئيس جمال عبد الناصر، تقديرًا لأعمال البطولة والشجاعة الفائقة، كما حصل المجندون المشاركين في العملية على مكافأة 60 جنيهًا.

وقال نوح خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «علمية جبل مريم، قبضنا فيها على أول أسير إسرائيلي خلال الانفجار الذي حدث نتيجة الألغام، موضحًا: «زمايلي البطل الجيزاي وهنيدي مهدي أبو شريف.. لقوا أسير إسرائيلي بينازع بعيد وكان ضخم الجسم.. فركبوه اللانش أول واحد عشان نقدر نعالجه وناخد منه معلومات، ولكن ركب مع اللانش زميلي محمد شاكر واللي للأسف صعب عليه وشربه مياه فمات».

مقتل نائب مدير الموساد في العملية جبل مريم

وواصل: «العملية دي اتقتل فيها 6 من جنود العدو، منهم عربية كان فيها نائب مدير المخابرات الموساد العسكرية الإسرائيلية ونائب مدير الكلية البحرية».

واسترسل: «في ذلك الوقت، طالب موشيه ديان وزير دفاع العدو، بمحاكمة المصريين الفدائيين الذين عبوا القناة ونفذوا العملية، ولكن مصر أنكرت العملية، بالاتفاق مع منظمة فتح الفلسطينية، التي أعلنت أنها هي من نفذت العملية نظرًا لأن جيشنا كان لم يستعد قواته من أفراد أو دبابات وطائرات».